أخبار مصر | وزيرة الصحة: التعاقد مع أطباء التأمين الصحي الجديد الأسبوع الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: التعاقد مع أطباء التأمين الصحي الجديد الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم التعاقد مع الأطباء والفريق الطبي الذي تم اختياره خلال الأسبوع الحالي، ليتم تدريبهم بدايةً من منتصف الشهر الجاري تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعددٍ من المنشآت الطبية للوقوف على جاهزيتها.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم تخصيص دور بمجمع هيئات التأمين الصحي الجديد ليكون مركزًا لتدريب الأطباء ضمن مراكز التدريب الإقليمية التابعة لهيئة مقدمي الرعاية الصحية وستكون على مستوى ٥ محافظات هى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تم التعاقد لتدريب عدد من أطباء الوحدات والمراكز الصحية ببورسعيد وسيتم سفرهم إلى إنجلترا للتدريب لينقلوا الخبرة بعد عودتهم لزملائهم.