أخبار مصر | وزيرة الصحة: المستشفيات الخاصة أكدت أن التعاون مع القطاع الحكومى رد جميل للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: المستشفيات الخاصة أكدت أن التعاون مع القطاع الحكومى رد جميل للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الهدف من برنامج التوأمة مع المستشفيات الخاصة هو رفع كفاءة التشغيل وبناء أنظمة عمل داخل المستشفيات تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة، فضلًا عن الاستعانة، بالاستشاريين من مختلف التخصصات بتلك المستشفيات لتدريب الأطقم الطبية والإدارية على رأس العمل داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلة: "المستشفيات الخاصة أكدت أن التعاون مع القطاع الحكومى هو رد جميل للدولة"، مشيدة بدورهم الوطنى".

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، برؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

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وأوضحت وزيرة الصحة أن برنامج التوأمة يشمل التوأمة بين مستشفى الزهور ومستشفى دار الفؤاد،مستشفى النساء والتوليد ومستشفى كوينز، مستشفى بورسعيد العام ومستشفى السلام الدولي، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى كليوبترا، مستشفى بورفؤاد ومجموعة مستشفيات ألاميدا.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للواء عادل الغضبان لتوفير مبنى هيئات التأمين الصحي الجديد الخاص بمدن القناة، إضافةً إلى تعاونه في مبادرة ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم.

ومن جهته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتورة هالة زايد وزياراتها الأسبوعية للمحافظة، مشيدًا بما يتم من إنجازات في القطاع الصحي بالمحافظة.