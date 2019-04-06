أخبار مصر | خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد.. "زايد" تشيد بالتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد.. "زايد" تشيد بالتعاون مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدعم القيادة السياسية، لتطبيق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة واحدة لنقل الخبرات لضمان نجاح التأمين الصحي الشامل المقرر انطلاقه في محافظة بورسعيد، أولى محافظات المنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، برؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

وأضافت "زايد" أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة رضا المريض مع بدء المنظومة الجديدة، حتى يحصل المريض على العلاج في أسرع وقت وبأعلى جودة، مؤكدةً أن التعاون مع القطاع الخاص، ليس هدفه الخصخصة، بل الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تشغيل مستشفيات التأمين الصحي الجديد.

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ولفتت وزيرة الصحة إلى أنها فخورة بالتعاون مع المؤسسات الطبية الخاصة الوطنية، مشيدةً بالتعاون مع المستشفيات الخاصة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي حققت نجاحًا منقطع النظير، وخففت الكثير من معاناة المرضى في الانتظار لإجراء الجراحات العاجلة لهم.

وأضافت وزيرة الصحة أنها ستقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع ممثلي القطاع الخاص الطبي في مصر لتحديد أطر التعاون، بما يخدم المريض المصري.

ومن جهته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتورة هالة زايد وزياراتها الأسبوعية للمحافظة، مشيدًا بما يتم من إنجازات في القطاع الصحي بالمحافظة.