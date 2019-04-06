أخبار مصر | وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يزوران زينب الكفراوي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يزوران زينب الكفراوي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على زيارة المناضلة المصرية زينب الكفراوي للاطمئنان على صحتها بمستشفى بورسعيد العسكري، وذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم السبت، للمحافظة للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الطبية بالمحافظة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت "زايد" إلى أن زيارتها اليوم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية للمناضلة المصرية العظيمة، موضحةً أنها تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى العسكري.

واطمأنت وزيرة الصحة على قيام المناضلة بإجراء تحاليل فيروس سي في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

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وأكدت وزيرة الصحة أن أبطال مصر الذين صمدوا ضد العدوان الثلاثي على بورسعيد وأبطال الحروب التي شهدتها مصر، تقدم لهم الدولة أوجه الدعم والتقدير والتكريم لأنهم مصدر فخر وعزة بتضحياتهم وبطولاتهم لجميع الأجيال، ومثال الوطنية والفداء من أجل تراب مصر، مؤكدةً أن الوزارة تضع إمكاناتها الطبية لعلاج الفدائية زينب الكفراوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المناضلة المصرية إحدى فدائيات محافظة بورسعيد الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وعبرت "الكفراوي" عن سعادتها بهذه الزيارة موجهةً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة.

كما عبرت عن حبها الشديد للرئيس وحرصه على الاطمئنان على صحتها، مشيرة إلى اعتزازها بمقابلة الرئيس لها سابقًا بحفاوة بالغة تعكس حرصه على الاهتمام بدور السيدة المصرية وتقديره لها.