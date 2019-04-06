أخبار مصر | "العليا لانتخابات الصيادلة" تناقش إجراءات سير العملية الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العليا لانتخابات الصيادلة" تناقش إجراءات سير العملية الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم السبت، اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور أحمد عطية، مع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات، لمناقشة إجراءات سير العملية الانتخابية.

هذا وقد خاطب مجلس النقابة اللجنة العامة للانتخابات بقرار مجلس النقابة العامة بالاستمرار فى العملية الانتخابية وذلك بعد استعراض كافة الجوانب القانونية والأحكام الصادرة من القضاء الإدارى واجبة النفاذ وتأكيد على احترام الأحكام القضائية كاملة، وإحترام المجلس الكامل للدستور المصرى الذى نص صراحة على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات.

ومن جانبها دعت النقابة العامة للصيادلة، نقباء النقابات الفرعية، واعضاء مجالس الفرعيات، وكافة المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية، وعموم صيادلة مصر.

لحضور اجتماع طارىء غدا الاحد الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، وذلك لبحث اخر مستجدات قضية فرض الحراسة على النقابة.