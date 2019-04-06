أخبار مصر | "الصيادلة" تدعو فرعياتها لاجتماع طارىء غدا لبحث مستجدات فرض الحراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تدعو فرعياتها لاجتماع طارىء غدا لبحث مستجدات فرض الحراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابة العامة للصيادلة فرعياتها الى اجتماع طارىء غدا الأحد الموافق 7 إبريل الساعة العاشرة صباحا، بمقر النقابة بجاردن سيتى لبحث آخر مستجدات فرض الحراسة القضائية على النقابة.

وأكدت نقابة الصيادلة على أهمية حضور الاجتماع، كما دعت النقابة المرشحين على مقاعد النقابة العامة ومقاعد النقابات الفرعية إضافة الى نشطاء الصيادلة للمشاركة بالاجتماع لعرض آرائهم ومقترحاتهم.