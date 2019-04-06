أخبار مصر | سامح عاشور يشارك أبناء المحامين المتوفيين احتفالية "يوم الوفاء" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يشارك أبناء المحامين المتوفيين احتفالية "يوم الوفاء" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر سامح عاشور، نقيب المحامين، احتفالية يوم الوفاء، التي نظمتها النقابة، اليوم السبت، للاحتفال بما يزيد عن 467 طفل من أيتام المحامين المتوفيين.

وتضمن الفعاليات، فقرات ترفيهية، تمثلت في الساحر، والأراجوز، والبلياتشو، وأغاني، كما وزعت وجبات وألعاب على الأطفال، في بداية الاحتفالية.

والتقط "عاشور"، الصور التذكارية مع الأطفال المتواجدين، وسط مشاركة يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، ومصطفى البنان، ومحمد عريضة، وعلي الصغير، أعضاء المجلس.