أخبار مصر | الحركة الوطنية: المشاركة في استفتاء الدستور معركة مصير للوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحركة الوطنية: المشاركة في استفتاء الدستور معركة مصير للوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة مطروح، احتفالية ضخمة لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك تزامنا مع يوم اليتيم، حيث أقيم الحفل فى جو تملؤه البهجة والسعادة وسط حضور كوكبة كبيرة من الشخصيات العامة بالمحافظة ورؤساء الاحزاب وعلى رأسهم الدكتورة نجلاء البلشى، وكيل مديرية الشباب والرياض، والقمص متى عزيزظن راعى كنسية العذراء مريم، والعمدة سلطان الزعيرى أمين عام حزب المصريين الأحرار، والعمدة عدلى جعفر، عمدة الشباب بمطروح، ومحمد النطاط نائب وكيل مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وقال المهندس بلال سيد زينهم، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمطروح، إن المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية معركة مصير لوطن يريد أن ينهض ويغير من واقعة الي الافضل مشددًا علي اننا لسنا أوصياء علي المواطن ولكنا مجرد منبر يبث الوعي والتبصير بحقيقة الامور وطبيعتها واضاف بلال ان المشاركة سواء بنعم او بلا واجب وطني في استحقاق مصيري يحدد لنا ملامح مستقبلنا ومستقبل وطننا.

وشدد امين الحركة الوطنية المصرية في مطروح اننا نعمل علي الارض داعمون لكل اجهزة الدولة ومؤسساتها نعمل من اجل معركة الوعي التي تستهدف رفع معدلات المعرفه والفهم ليعرف الناس حقيقة التحديات التي تمر بها الدولة والصعاب التي تواجهها والتي تستدعي منا جميعًا ان نكون يدًا واحده خلف قياداتنا السياسية.

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ورحب امين الحركة الوطنية في كلمته بالحضور والأمهات والأطفال الذين حضروا إلى الحفل متمنيًا لهم دوام السعادة كما أكد للجميع أن الحزب يمد يده للجميع فاتحًا الباب على مصرعيه لكل الأفكار الشابة وكل الكوادر الطموحة من أجل اعلاء ورفعة راية مصرنا الحبيبة.

كما ألقى المهندس عزيز عوض آمين لجنة السياسات بالحزب رحب فيها بالحضور منوهًا عن دور الحزب فى الاستفتاء المقبل وان الهدف هو المشاركة الفعالة للجميع وان الحزب سينظم ندوة تثقيفية عن أهمية المشاركة فى الاستفتاء كما سيناقش مواد تعديلات الدستور وذلك من أجل توضيح الصورة لابناء المحافظة ووضعهم فى الصورة الصحيحة وان الحزب سوف يحشد كل الجهود من أجل المشاركة الفعالة دون التأثير على الرأي العام.

وقد أقيم الحفل فى جو من المرح والبهجة والسرور استطاع الحزب من خلاله إدخال الفرح على قلوب الحاضرين جميعًا وقد كان لاذاعة مطروح دور هام فى نقل الحدث عبر شبكات الاثير من خلال بث مباشر وحى تم خلاله التنويه عن الحفل والالمام بكل جوانب التنظيم والمشاركة المجتمعية من خلال حزب الحركة الوطنية المصرية.

وفى نهاية الحفل تم تقديم الهدايا لكل الأمهات والأطفال من خلال آمين عام الحزب واعضاء الحزب جميعًا ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط بل كان من بين الأمهات ثلاث أمهات للشهداء تم تكريمهن بشكل خاص من خلال أعضاء الحزب وامينه العام.وفى نهاية الحفل وجه أمين عام الحزب بمطروح الشكر لكل الحاضرين ولكل الأمهات واعضاء التنظيم وأمين الشباب بالحزب على المجهود المبذول خلال الحفل.