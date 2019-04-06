أخبار مصر | برلمانية من احتفالية يوم اليتيم: الحفاظ على الطفل مسؤولية مجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية من احتفالية يوم اليتيم: الحفاظ على الطفل مسؤولية مجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، باحتفالية اليوم العالمي للطفل اليتيم الذي أقامتة جمعية رواد الخير للتنمية بطنان.

وقالت "درويش"، خلال كلمتها باحتفالية اليوم العالمي للطفل، إن الطفل اليتيم هو الذي فقد قطعة من قلبه، وبات حزينا في هذه الحياة تائها فهو في الحياة وحيد يشعر وكأنة وحده، لا يجد من يستند إليه، ولا يجد من يحنوا عليه لا يجد من يوجهه لا يجد من ينصحة.

وأكدت "درويش"، أن الرسول الكريم أوصى علي اليتيم وعلي المعاملة الحسنة والطيبه له، مشيرة إلى حديث الرسول الكريم "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار باصبعية السبابة والوسطى"، لافتة إلي أن الحفاظ علي اليتيم هى مسئولية مجتمعية وفردية تقع علي الجميع.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الواجب علينا هو الوقوف إلى جانب هؤلاء الأطفال وأن نقدرهم ولا نكون عقبة أمامهم بل يجب علينا أن نكون سند لهم، فقد حثنا الرسول الكريم محمد صلّى الله عليه وسلم على رعاية اليتيم والرأفة به وعدم النيل منه بغير وجه حق.