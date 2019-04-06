أخبار مصر | مستقبل وطن بههيا في الشرقية ينظم مؤتمرًا جماهيرية للتوعية بالتعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن بههيا في الشرقية ينظم مؤتمرًا جماهيرية للتوعية بالتعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بمركز ههيا محافظة الشرقية برئاسة الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب، اليوم السبت، مؤتمرًا جماهيريا للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والتي تم اضافتها في التعديلات الدستورية المرتقبة.

أكد الدكتور "محمد سليم" الأمين العام للحزب بالمحافظة انه نظمت أمانة "ههيا " اليوم مؤتمرًا جماهيريا بمشاركة ما يقرب من 20 الف مواطن من ابناء ههيا، وذلك بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية المرتقبة وارسال رسالة الي قوي الشر التي تتربص بمصرنا الحبيبة ان الجميع يقف خلف القيادة السياسية وحكومتها، بحضور قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن بالشرقية.

وأضاف "سليم" أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن أصبح القرار السياسي المصري حرًا، مشيرا الي ان التعديلات المرتقبة تهدف الي تثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة.

وأشار" سليم" خلال كلمته التي القاها علي هامش المؤتمر الجماهيري المنعقد بمركز ههيا الي أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستبعث برسالة الي الخارج مفادها أصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف الدولة، والتي تسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، داعيا جموع عائلات المركز للخروج يوم الاستحقاق والتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

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أكد الدكتور حاتم عبدالعزيز أمين الشؤن المالية والادارية للحزب على أهمية دور رجال الصناعة والنقابات والشعب في تحقيق التقدم الذى تسعى إليه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مشاركة كل فئات المجتمع فى إبداء آرائها فى التعديلات الدستورية تعد الصورة الأوضح لتحقيق الديموقراطية.

وأكد عبدالعزيز ، أن مصر باتت قريبة من تحقيق الحلم ومستقبل واضح ومشرق، وذلك بعد مرورها بفترات صعبة وعراقيل كادت أن تقضي على الأمل في قيام البلاد مرة أخرى، ولكنه الدولة تمكنت من التغلب على العقبات وأسست العديد من المشاريع القومية.

وتابع قائلا:" أنه من أجل مستقبل أفضل نؤيد التعديلات الدستورية، وأن التاريخ سوف يسجل ذلك، مشيدا بما يقوم به الرئيس السيسي لتحقيق النمو والرخاء للبلاد".

وأضاف الدكتور عادل جودة هلال أمين عام حزب مستقبل الوطن بههيا"، أن ما تشهده مصر من حراك بخصوص التعديلات الدستورية يتطلب العمل الجاد، مضيفا: "أنه تكريس لمكتسبات ثورة ٣٠ يونيو نؤيد التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن التحديات التي واجهتها تتطلب منا التغيير ومد فترة الرئاسة من أربعة سنوات لستة، وذلك إكمالا لما تم بدؤه.

وأوضح الاعلامي محمد المسلمي أمين العلاقات العامة بحزب مستقبل الوطن بههيا"، أن المواطن المصري عليه ضغوط كبيرة، ولكن الدولة أيضا تواجه هذه الضغوط، مستشهدا بما أحدثته الدولة المصرية خلال هذه الفترة من إنجازات، فضلا عن الشهادات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري.