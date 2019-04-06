أخبار مصر | ألمانيا تصدق على توريد فرقاطات هجومية لصالح مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تصدق على توريد فرقاطات هجومية لصالح مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جريدة " بيلد Bild " الألمانية، أن لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني، وافقت على توفير ضمانات الائتمان لتصدير 6 فرقاطات لصالح القوات البحرية المصرية بقيمة 2.3 مليار يورو.

وطبقا لمعلومات الجريدة، فإن العقد المُبرم مع البحرية المصرية والمدعوم من الحكومة الفيدرالية ويشتمل على 6 فرقاطات، تتضمن 3 طراز " MEKO-A200 " من شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية.

وأضافت الجريدة بأن أطوال الفرقاطات تُقدر بحوالي 120 مترًا وإزاحاتها 3400 طن لكل منها، إلى جانب اشتمال العقد على التسليح الذي يتألف من الصواريخ المُوجّهة والطوربيدات دون ذكر للأنواع

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وتعتبر الفرقاطة Meko A- 200 عصرية التصميم متوسطة الإزاحة ثقيلة التجهيز حاملة للصواريخ الموجهة وتصنف كفرقاطة مُتعددة المهام مُتخصصة في ضرب الأهداف السطحية المُختلفة في المقام الأول مع قدرة عالية علي توفير الحماية الذاتية الكاملة من الهجمات المُعادية القادمة من البر والبحر والجو والأعماق.

وتتميز بمنظومتها الإلكترونية المُتطورة وقوتها وكثافتها النيرانية العالية وإحتوائها علي منظومة دفع هادئة وإقتصادية وعلي الرغم من إزاحتها المتوسطة إلا أنها تمتلك مدي عملياتي كبير، الأمر الذي يمنحها الكفائة والإعتمادية العالية في تنفيذ المهام المُختلفة.

وحصلت الفرقاطة علي أنظمة دفع وتجهيزات إلكترونية وتسليحية من مصادر مُتعددة غربية مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا.

ومن المهام المكلفة بها ضرب السفن المُعادية كمهمة رئيسية وضرب الأهداف البرية الساحلية والدفاع الجوي وصد الهجمات الصاروخية المعادية ومُكافحة الغواصات كمهمة ثانوية غير رئيسية والدعم النيراني للقوات في البحار والمحيطات، والدفاع عن السواحل وتأمين المياه الأقليمية ومُرافقة وحماية سفن الإنزال والدعم اللوجيستي والعمليات الخاصة والعمليات الإنسانية.