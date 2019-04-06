شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 6 موظفين بالإدارة البيطرية ببيلا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، 6 موظفين بالإدارة البيطرية التابعة لمركز ومدينة بيلا للتحقيق، منهم موظفان لتركهما العمل دون سند قانوني، و4 موظفين لتغيبهم عن العمل.

Advertisements

وكلف محافظ كفرالشيخ بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، السبت، وكيل الوزارة بتكثيف الرقابة لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين.

وجاء في التقرير أن «جميع تصاريح الخروج تتكون من صورة واحدة يتم تقديمها إلى مسؤول التصاريح وجميع تصاريح الخروج على قصاصة من الورق وليس على النموذج المعد لذلك، عدم إبلاغ العاملين وخاصة قسم الإجازات يوميًا بصورة معتمدة من هذا البيان، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند أولًا الفقرة (د/2)، عدم وجود سجل لحساب التأخيرات في الإدارة البيطرية ببيلا، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند أولًا فقرة (د/4)، خروج بعض العاملين بالإدارة البيطرية ببيلا أثناء وقت العمل الرسمي دون إذن رسمي أو تصريح أو مأمورية وعدم تواجدهم بأماكن عملهم، وذلك أثناء الحصر يوم الاثنين ١١ فبراير ٢٠١٩ في تمام الساعة ١١.٣٨ صباحا، عدم وجود سجل لتدوين حالات الخروج بإذن أو بدون إذن للعاملين، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند أولًا الفقرة (د/6)، عدم وجود سجل للتصاريح لكي يثبت فيه التصاريح ومدتها، ووجود بعض خطوط السير على قصاصة من الورق وليست على النموذج المعد لذلك بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند ( ثانياً/1).

وكلف المحافظ وكيل الوزارة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدمًا الشكر لإدارة التفتيش ومدير عام التنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين.