شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال» من تنزانيا: مصر مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بزيارة رسمية لتنزانيا خلال الفترة من 2 – 4 إبريل الجاري، وذلك على رأس وفد برلماني تلبية للدعوة الموجهة له من رئيس الجمعية الوطنية التنزانية.

وصرح محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر في تنزانيا، بأن رئيس مجلس النواب التقى خلال الزيارة «قاسم ماجاليوا»، رئيس الوزراء التنزاني، و«جوب ندوجاى»، رئيس الجمعية الوطنية التنزانية، و«بالاماجامبا كابودي»، وزير الخارجية.

كما ألقى الدكتور على عبدالعال كلمة أمام جلسة خاصة للجمعية الوطنية التنزانية، فضلا عن حضور حفل غداء أقامه رئيس الجمعية الوطنية على شرفه والوفد المرافق له.

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وأوضح السفير أن زيارة رئيس مجلس النواب هي الأولى لرئيس برلمان مصري لتنزانيا، مضيفًا أن الزيارة تأتى كنقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتنسيق بينهما في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، فضلًا عن تفعيل دور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية.

وأشار السفير إلى أن الدكتور على عبدالعال أكد، خلال مباحثاته مع المسؤولين التنزانيين، على اعتزاز مصر الكبير بما شهدته علاقاتها بالشقيقة تنزانيا من زخم ملموس خلال العامين الماضيين.

وأضاف «أبوالوفا» أن مباحثات رئيس مجلس النواب في تنزانيا تناولت الأوضاع في القارة الأفريقية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أكد عبدالعال اهتمام مصر الكبير بتسوية النزاعات في القارة، وتطلعها لإطلاق أنشطة «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات» الذي تستضيفه القاهرة.

كما تطرق إلى الاهتمام المصري بالنهوض بعلاقات التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، والتطلع لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، مشيرا إلى ارتباط ذلك الاهتمام بالمساعي المصرية الرامية لاستكمال مشروعات البنية الأساسية بالقارة الأفريقية مثل طريق القاهرة/كيب تاون، والممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

هذا وقد وجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة لرئيس الجمعية الوطنية التنزانية لزيارة مصر لاستكمال المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات المصرية التنزانية.