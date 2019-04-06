شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «ليست سبة أو عيب أن نكون شيوخ السلطان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا الحسين كان لديه رؤية سياسية مختلفة عن سيدنا الحسن، موضحًا أن سيدنا الحسين حارب الدولة الأموية، بينما سيدنا الحسن كان يتردد على سيدنا معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية.

وتابع «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء السبت، أن سيدنا الحسن رضي الله عنه، كان يذهب كل سنة إلى أبي معاوية، ويحصل منه على 100 الف درهم، معقبًا: «حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل العطايا من معاوية وهو السلطان، تفتكروا إن حفيد النبي لو عايش في زمننا، كان القطيع هيقولوا عليه إيه، ليست سبة أو عيب أن نكون شيوخ السلطان، لأننا لو لم نقل ذلك فلا نسب لنا».

وأضاف: «المسلم المنضبط يتبع السلطان ولا يقدسه ويطيع كلامه، وله كل الطاعة في طاعة الله ورسوله، يا رب القطيع تفهم».