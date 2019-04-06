شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: الصعيد يشهد تنمية حقيقية.. والسيسي مؤمن بمصر ومستقبلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان، إن القائمين على تدشين المدن الذكية وزعوها بطريقة تحقق الهدف المنشود منها، لافتًا إلى أن هناك مدنًا في محافظات القناة والدلتا وشرق القاهرة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، مقدم برنامج «حوار واستثمار»، المُذاع عبر فضائية «الصحة والجمال»، أن صعيد مصر يشهد طفرة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يشهد عددًا من المدن الذكية، مثل مدينة ناصر غرب محافظة أسيوط، ومدينة غرب قنا، والفشن الجديدة في بني سويف، ومدينة شرق ملوي.

وتابع: «وهناك مدن سفنكس الجديدة، ومدينة أكتوبر، وامتداد مدينة الشيخ زايد، حيث تشكل هذه المدن ثلثي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، وكل مدينة منها لها طابع خاص، وعندما نتحدث عن امتداد الشيخ زايد، فهي تمكن المواطنين من الذهاب إلى أماكن التسوق والترفيه والخدمات، ومن المعروف أنها تقع في منطقة متميزة جيدًا وهي محاطة بالطرق الجديدة».

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وأردف أن مدينة أكتوبر الجديدة تستطيع أن تكون قريبة من محافظات الصعيد، لأنها تقع على مساحة كبيرة من الطريق الإقليمي الجديد، مشيرًا إلى أن منطقة سفنكس لها طابع خاص لأنه سيُراعى فيها أن تكون النسبة البنائية فيها مخففة من الممكن أن تبلغ 15%.

ونقل «زيدان» تصريحات المهندس نور إسماعيل، رئيس مدينة سفنكس، التي قال فيها إنها ستشهد مشروعات زراعية ومناطق سياحية وأماكن خدمية كثيرة، ما يجعلها مميزة، ولن تصل إلى مرحلة التكدس السكاني، حيث ستُزاد النسب البنائية حسب احتياج السوق.

وواصل: «مدينة سفنكس الجديدة يتوسطها طريق مصر الصحراوي ويحدها من الغرب محور الضبعة، والطريق الإقليمي من ناحية الشمال، كما يتوسطها أيضًا مطار سفنكس الجديد، وتبعد عن مدينة الإسكندرية بساعة ونصف، وطريق الساحل الشمالي حوالي ساعة ونصف أيضًا، وفي حدودها توجد الكثير من الأراضي الزراعية وهو ما يمكنها من الحفاظ على البيئة، حيث إنها تراعي معايير السلامة، وبالتالي ستكون الخدمة المرورية فيها مميزة للغاية».

وأشار زيدان إلى أن مدينة سفنكس الجديدة تتسم أيضًا بقربها من «عاصمة مصر السياحية»، وهي المتحف المصري الجديد، وهو ما يعطيها ميزة إضافية، مشددًا على أن الاستثمار في المدن الذكية سيكون مربحًا للغاية ومناسبًا لإمكانيات المصريين باختلاف طبقاتهم وشرائح دخلهم.

ودعا زيدان، المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، موضحًا: «يجب أن ندعم بلدنا وقيادة بلدنا وأن نقول نعم أو لا للتعديلات الدستورية فقط، ولكن نعم لاستكمال البناء والتنمية، فالرئيس السيسي مؤمن بمصر وبمستقبلها، هو رب منزل، كانت الأسرة فيها تنفق ببذخ، لكن ما حدث أن هذا الكلام تغير، وسيكون الشعب المصري ميسور الحال في عهده، ومصر ستكون غنية وقوية وستكتمل أركانها».