شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الجالية المصرية فى أمريكا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتشدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة فى مدينة نيويورك للتوجه إلى واشنطن لتكون فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

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ونظم النادى الثقافى المصرى برئاسة المهندس طارق سليمان، والهيئة القبطية برئاسة المهندس عادل عجيب وقفة حاشدة لأعضاء الجالية قبل تحركهم إلى واشنطن، شارك فيها عدد كبير من أعضاء الجالية، والنائبة مارجريت عازر والإعلامى نشأت الديهى، والصحفيين محمد الجالى وعماد خليل ومحسن سميكة، ويوسف أيوب، وردد المشاركون فى الوقفة هتافات مؤيدة لمصر وللرئيس السيسى، مؤكدين دعمهم لمصر فى حربها على الإرهاب.

كانت الجالية قد نظمت مساء أمس ندوة فى نيوجيرسى حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدين دعمهم لها، ومشاركتهم فى الاستفتاء بعد موافقة مجلي النواب عليها.