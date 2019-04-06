طارق شوقي: نهاجم تجربة تطوير التعليم.. والعالم انبهر بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه مدعو لحضور الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد، الذي يعقد يوم الاثنين بالولايات المتحدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، بحضور قيادات الوزارة، ومديري عموم المواد الدراسية.

وأضاف شوقي، أن نص الدعوة التي وجهت إليه ذُكر فيها "نظرا لأن مصر بها أكبر تجربة لتطوير التعليم في العالم، نتشرف بدعوتك لحضور الاجتماع السنوي للحديث عن التجربة".

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وقال الوزير إن جميع دول العالم تنظر لتجربتنا بانبهار، ولكن في الداخل تواجه التربص والانقضاض والشائعات: "على فكرة هما بيقرأوا جرايدنا وبيشوفونا بنتكلم عن نفسنا إزاي".

وأضاف أن الوزارة تقوم بجهد هائل لتطوير التعليم لملايين الطلاب في وقت قصير جدا؛ لذا ينظر لنا العالم بانبهار، إلا أن مجموعات التواصل الاجتماعي تواصل الهجوم ليل نهار دون دراية بتفاصيل الأمور، وتأخذ عنهم بعض وسائل الإعلام وكأنهم معبرين عن كل أفراد المجتمع.

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