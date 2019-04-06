الخليج 365 يحصد 4 جوائز بمسابقة "مصر الخير" للتصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توّجت الزميلة شروق غنيم، الصحفية بموقع الخليج 365، بالجائزة الأولى لمسابقة مؤسسة "مصر الخير" الأولى للتصوير الفوتوغرافي، فرع "أعمال الخير بمصر".

ونظمت مؤسسة "مصر الخير" المسابقة الأولى للتصوير الفوتوغرافي، في محورين: "مصر جميلة" واختصت بصور فوتوغرافية تعكس مواطن الجمال في ربوع مصر، والناس، والمكان، إضافة إلى فرع "أعمال الخير بمصر" لإبراز نشاط الأفراد والمؤسسات في عمل الخير ومساعدة كبار السن، والمرضى، والفقراء.

كما فازت "شروق غنيم" بالمركز الخامس في فرع "مصر جميلة" عن صورة لها من مولد السيدة نفسية.

وفاز الزميل علاء أحمد، المصور بموقع الخليج 365، بالمركز الخامس في فرع "الخير بمصر"، إضافة إلى تتويج الزميل محمد حسام الدين، المصور بموقع الخليج 365، بجائزة لجنة تحكيم المسابقة.

وتألفت لجنة تحكيم المسابقة من: المصور الكبير حسام دياب، مدير تحرير ورئيس قسم التصوير بمجموعة أونا للإعلام، ومؤسس ورئيس شرفى لشعبة المصورين الصحفيين المصريين، والمصور الكبير جلال المسري عضو الاتحاد الدولي للتصوير (FIAP)، والمهندس تامر حسن صالح المتخصص في هندسة العمارة البيئية والتراثية، ورئيس القطاع الهندسي بمؤسسة مصر الخير.