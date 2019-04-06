محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت استبيانًا، عبر الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة، لاستطلاع آراء طلاب الصف الأول الثانوي بشأن تجربة الامتحانات الالكترونية؛ للعمل على حل المشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.
ويمكن للطلاب الإجابة عن الاستبيان عبر الرابط: اضغط هنا
وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم السبت، إن جميع المشكلات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية بالمدارس تنتهي خلال 10 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: استبيان لاستطلاع آراء طلاب "أولى ثانوي" في الامتحانات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.