التعليم: استبيان لاستطلاع آراء طلاب "أولى ثانوي" في الامتحانات الإلكترونية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت استبيانًا، عبر الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة، لاستطلاع آراء طلاب الصف الأول الثانوي بشأن تجربة الامتحانات الالكترونية؛ للعمل على حل المشاكل التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

ويمكن للطلاب الإجابة عن الاستبيان عبر الرابط: اضغط هنا

وقال شوقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم السبت، إن جميع المشكلات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية بالمدارس تنتهي خلال 10 أيام.

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