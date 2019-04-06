"التعليم" تناقش خطة تصحيح الاختبارات الإلكترونية لـ"أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري التعليم العام بجميع المديريات التعليمية؛ للوقوف على حالة البنية التكنولوجية والفنية لمقار التقدير الإلكتروني للاختبارات التدريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي التي تم تحديدها ومناقشة خطة التوزيع الخاصة بمقدري المواد الدراسية بكل مقر تقدير، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعدادات لمرحلة التصحيح الإلكتروني للاختبارات التدريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي والتي عقدت يوم 24 مارس الماضي.

وأكد حجازي، أهمية هذا الاجتماع لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الصف الأول الثانوي.. مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتوفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتنفيذ التقدير بصورة جيدة.

ولفت إلى اختيار المديريات التعليمية للمدارس التي تتوفر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد على أن تكون المدارس في أماكن مختلفة داخل المحافظة، وذلك لتكون مراكز للتصحيح الإلكتروني بعد انصراف الطلاب، حيث يبدأ العمل بها من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، كما تقوم المديرية بتوفير 15 "تابلت" بشكل احتياطي في كل مركز تصحيح على سبيل العهدة، وترد بعد انتهاء التصحيح.

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ووجه حجازي، بتشكيل مجلس تقدير مركزي على مستوى المحافظة برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعضوية كلٍ من وكيل المديرية، ومدير التعليم العام، ومدير التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجي، والموجه العام للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إشراف لكل مقر تصحيح داخل المحافظة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية، ومدير مرحلة التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، والموجة الأول للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها، ومدير المدرسة التي ستكون مقر للتصحيح.

من جهته، وجه الدكتور أكرم حسن بتكليف موجة عام كل مادة دراسية باختيار السادة المقدرين من معلمي الصف الأول الثانوي ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والخبرة والكفاءة العلمية ومعه جهاز "التابلت" الخاص به وتوزيعهم على مقار التصحيح.

وشدد على أهمية حضور كل من الموجه العام للمادة الدراسية، وموجه أول للمادة الدراسية، ومعلم لذات المادة الدراسية، وذلك للتدريب الخاص بالتقدير الإلكتروني والمقرر عقده بمقر مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، خلال الفترة من 7 إلى 16 أبريل الجاري، كما تم التنبيه باصطحاب أجهزة "التابلت" الخاص بالمقدرين أثناء تواجدهم في البرنامج التدريبي، مؤكدًا على أن التدريب يعقد لمدة يوم واحد لكل مادة دراسية.

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أنه سوف يتم تنفيذ عملية التقدير بكافة مقار التقدير خلال الفترة من 10 إلى 20 أبريل الجاري.

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