"مراجعة المناهج وبرامج مخصصة".. "عبدالغفار" يعلن توصيات منتدى التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، توصيات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري برعاية الرئيس السيسي:

وشملت التوصيات:

- اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لتوفير تعليم عالي الجودة؛ وهو أمر حاسم من أجل تحقيق اقتصادات مزدهرة

- إعادة إحياء ثقافة التعلم بين الطلاب لتقييم تجربة اكتساب المهارات الجديدة بدلاً من الاهتمام بالشهادات فقط

- التركيز على القيم التي يتم إنشاء الجامعات من أجلها بما في ذلك التسامح والتضامن والحوار بين الشباب

- مراجعة المناهج الحالية لتلبية الاحتياجات المستقبلية (الوطنية والدولية) عن طريق الإهتمام بالمهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة

- تصميم برامج مخصصة لتلائم احتياجات سوق العمل في المستقبل

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- التعاون والاندماج بين القطاعات الصناعية والتجارية للحصول على أفكار وخدمات ومنتجات مبتكرة

- تعظيم قيمة الابتكار التعليمي في البلدان النامية باستخدام المنصات الرقمية التي تسمح لأعداد أكبر من الطلاب بالتعلم عن بعد

- تنمية قدرات الموارد البشرية ورأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التدريب والتوجيه السريع

- القضاء على القوالب النمطية وتقديم الدعم في مهن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للفتيات والنساء للعمل لمواصلة المهن العلمية ومتطلباتها

- مشاركة أفضل ممارسات التعليم العالي والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأفريقي والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة

- ضرورة تنظيم المنتدى GFHS سنويًا لمتابعة التوصيات ومواكبة وتيرة التعليم العالي سريعة التغير