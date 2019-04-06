انت الان تتابع 4 قرارات عاجلة للأوقاف بعد مقتل إمام الرحمة بالهرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تكليف الإدارة المركزية للشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بمتابعة التحقيقات الجارية في الحادث، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة التي تمت أمس بالزاوية المذكورة

كلف وزير الأوقاف الشيخ أمين عبد الواجد، وكيل الوزارة للوجه القبلي، بتسيير أعمال مديرية أوقاف الجيزة. يأتي ذلك بعد الواقعة التي شهدها مسجد الرحمة، أمس، خلال صلاة الجمعة، بعدما اعتدى أستاذ جامعي منقطع عن العمل بسكين على إمام المسجد في أثناء سجوده في الركعة الثانية من الصلاة. وقال "جمعة" إن محمد العدوي الذي قُتل كان يؤم الناس بزاوية الرحمة في منطقة الهرم، وليس إمامًا بالأوقاف ولا خطيب مكافأة، وغير مصرح له بالخطابة، وبناءً على ما عرضه رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف، متضمنًا تقصير المذكورين في أداء عملهم والمهام المكلفين بها، قرر التالي:

أولا: إلحاق الشيخ محمد نور، وكيل الوزارة بأوقاف الجيزة بمكتب رئيس القطاع الديني، لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة مع إحالته للنيابة. ثانيًا: تكليف الشيخ أمين عبد الواجد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الجيزة. ثالثا: إعفاء هيثم معوض، مدير إدارة أوقاف الهرم، وعلي موافي، مفتش المنطقة التي

أولا: إلحاق الشيخ محمد نور، وكيل الوزارة بأوقاف الجيزة بمكتب رئيس القطاع الديني، لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة مع إحالته للنيابة. ثانيًا: تكليف الشيخ أمين عبد الواجد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الجيزة. ثالثا: إعفاء هيثم معوض، مدير إدارة أوقاف الهرم، وعلي موافي، مفتش المنطقة التي تتبعها الزاوية، من العمل القيادي، وعودة كل منهما للعمل إمامًا وخطيبًا بأوقاف الجيزة، وإحالتهما للنيابة للتقصير والإهمال في العمل والإخلال بأخص خصوصيات الواجب الوظيفي المكلفين به. رابعا: تكليف الإدارة المركزية للشؤون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بمتابعة التحقيقات الجارية في الحادث، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة التي تمت اليوم بالزاوية المذكورة. بالإضافة إلى التنبيه على جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم والإدارات بأن السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر هو إخلال جسيم بالمهام المكلفين بها، ويستوجب الإعفاء الفوري من العمل القيادي والإحالة للنيابة المختصة؛ حفاظا على ما تحقق من إنجازات في منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر. Advertisements تفاصيل الواقعة روى شهود عيان تفاصيل ما حدث داخل مسجد "الرحمة" بشارع الأمراء بمنطقة التعاون بفيصل، التابعة لقسم شرطة الهرم، عندما اعتدى أستاذ جامعي منقطع عن العمل بسكين على إمام مسجد في أثناء سجوده في الركعة الثانية، وحاول الهرب إلا أن المصلين نجحوا في الإمساك به قبل مغادرته المسجد، وقيدوه بالحبال وتحفظوا عليه لحين وصول قوات الشرطة من فرقة الهرم وقطاع غرب الجيزة، التي حضرت رفقة فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية، لمعاينة مسرح الجريمة والوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل. وقال "إسلام هاني"، أحد المصلين، إنه قبيل صلاة الجمعة وقف المتهم "أحمد.م" مدرس بجامعة المنيا، مع إمام المسجد "محمد العدوي"، طالب بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، وطالبه بتلاوة آية الكرسي مرتين قبل الدخول، ولاحظ المصلون المتوافدون على المسجد ارتفاع صوت الحديث بينهما، وأسرعوا للفصل بينهما وطالبوه بالانصراف: "لو مش عاوز تصلي معانا امشِ". وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة مقتل إمام مسجد الرحمة بالهرم، وبدأت النيابة التحقيق مع المتهم بعد أن تمكن عدد من المصلين من التحفظ عليه وتسليمه إلى الشرطة. ومن المقرر أن يتم عرض المتهم على لجنة طبية مختصة ووضعه تحت الملاحظة، لبيان ما إذا كان يعاني من مرض نفسي دفعه إلى ارتكاب جريمته من عدمه. وانتقل فريق من النيابة لمناظرة جثة المجنى عليه، وتبين أنه أصيب بطعنة نافذة فى الظهر، أدت إلى وفاته متأثرًا بجراحه. وقررت النيابة التحفظ على السكين المستخدمة فى الجريمة، وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها. كانت النيابة قد تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة فى المناطق المحيطة بموقع الجريمة، وأمرت بتفريغها وإعداد تقرير بمقاطع الفيديو، كما انتقلت لإجراء معاينة تصويرية ومناظرة جثة الإمام، وتبين من خلال المناظرة أن المجنى عليه شاب في العقد الثالث من العمر، ومصاب بطعنة نافذة فى الظهر.

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