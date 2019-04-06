شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يزور منطقة «أتريبس» الأثرية بسوهاج بصحبة المحافظ و40 سفيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اليوم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، و40 سفيرا لدول أجنبية مختلفة وأسرهم، منطقة نجع الشيخ حمد (أتريبس) الأثرية في غرب محافظة سوهاج.

واستمع الحضور لشرح عن تاريخ المنطقة من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن هذه المدينة عرفت باسم «حوت ربيت» في العهد الفرعوني، و«أتريبس» في العهد الإغريقي، و«أدريبة» في العهد القبطي، وأخيرا تعرف حاليا باسم «الشيخ حمد» منذ بداية العهد الإسلامي، لافتا إلى أن المدينة تقع في سوهاج، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد أبيدوس وأخميم، وإن كانت تضاهيهما في العراقة، وتضم معبدأوليتيس وفاسكون واسكليبوس، ومقبرة بسن أوزير، ومقبرة مروى حور (البروج)، ودير أدريبة، وقلاية اتريبس، وضريح الشيخ حمد، والشيخ على، والشيخ سليم.

وأكد وزيري أن أعمال الحفائر التي تجريها البعثة المصرية الألمانية بالمنطقة مستمرة، لافتا إلى أنه تم ترميم المعبدوتجميع الحجارة التي كانت موجودة على الأرض، إلى جانب اكتشاف العديد من النقوش الملونة.