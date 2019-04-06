شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. التشكيل الجديد لقنوات DMC وإكسترا نيوز وOn وCBC والحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات إعلام المصريين ودي ميديا.

وأضاف مرسي أنه أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنفيذية عامة، تتولى مهمة وضع الاستراتيجيات والأهداف، وكذلك إدارة الهيكلة المطلوبة في شركات المجموعة الخاصة بالقنوات الفضائية.

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وتشكلت اللجنة من تامر مرسي رئيسًا، وبعضوية المهندس حسام صالح وسمير يوسف وحازم شفيق وهشام سليمان.

وأعلن تامر مرسى تكليف حازم شفيق برئاسة القنوات العامة لشبكتي أون والحياة، كما أكد مرسي استمرار سمير يوسف رئيسًا لقنوات سي بي سي، واستمرار هشام سليمان رئيسًا لقناة دي إم سي العامة.

وبدأت اللجنة التنفيذية اجتماعاتها برئاسة تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم الاتفاق على عدد من القيادات لتكليفهم بمهام مختلفة، وجاء تكليف ألبير شفيق مديرًا لقناة إكسترا نيوز، مشرفًا على قنوات الأخبار بالمجموعة، وأيمن سالم رئيسًا لقناة أون سبورت، ومحمد سمير مديرًا لقناة سي بي سي سفرة، كما تم إسناد إدارة قنوات الدراما التابعة للمجموعة ليسري الفخرانى، وكذلك تكليف محمود مسلم بالإشراف على السياسة التحريرية والمحتوى السياسي في القنوات التابعة للمجموعة، وتكليف خالد مرسي منسقًا عامًا لقنوات أون والحياة.