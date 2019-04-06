شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرئاسي الليبي»: حرب حفتر انقلاب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم والقوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، إن اللقاءات التي أجراها مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، هدفه كان التوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، مضيفًا: «تفاجأنا بالتحركات العسكرية على أبواب طرابلس».
وتابع في كلمة متلفزة، مساء السبت: «أعلنا الاستنفار العام لمواجهة القوات التي تتقدم نحو طرابلس، وحفتر أعلن الحرب علينا ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة».
وأردف: «سيتم تقديم كل المشاركين في العمليات العسكرية إلى القضاء الليبي والدولي، وسعينا بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية وقدمنا تنازلات كثيرة».
وذكر أن «اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا، وفوجئنا بخطاب حفتر التعبوي والعسكري بعد أن تقدم الحل السياسي في ليبيا».
وأكمل بقوله إن «حفتر نقض العهد وطعن في الظهر وفاجئنا بتحركات ترجعنا للنظم الديكتاتورية والحكم الشمولي، مددنا يدنا بالسلام ولكن حرب حفتر انقلاب على الاتفاق السياسي ولن يجد إلا الحزم والقوة».
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