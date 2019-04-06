شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فتح معبر رفح البري في اتجاه واحد لعبور الفوج السادس من مُعتمري غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم السلطات المصرية، الأحد، بفتح معبر رفح البري في شمال سيناء في اتجاه واحد لعبور الفوج السادس من مُعتمري قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة بالمعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء إجراءات عبور المعتمرين الغزيين وتسيير إجراءات العبور .

وأوضح المصدر، أن الفوج السادس يضم 800 معتمرًا غزيًا، حيث سيتم توفير عدد اضافى من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلى الأراضي العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

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وأشار المصدر إلى عودة فتح المعبر في كلا الاتجاهين لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى أعلنت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمسافرين الذين فقدوا متعلقات شخصية خلال تنقلهم عبر المعبر في الأيام الماضية، بأن عليهم التوجه لاستلامها من صالة التسجيل للسفر بجوار مجمع «أبوخضرة» بمدينة غزة، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي.

والمتعلقات عبارة عن: (جوازات سفر، بطاقات هوية، رخصة قيادة، وبطاقات شخصية أخرى).