شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نوعان جديدان من الأرز وزيادة المساحة المزروعة لـ 1.75 مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم استنباط صنفين جديدين من الأرز، أحدهما يتحمل الجفاف، والآخر متحمل للملوحة، وذلك للتوسع في المساحات المنزرعة من الأرز.

وتابع «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «المساحة المنزرعة بالأرز خلال العام الجاري ستصل إلى مليون و75 ألف فدان، بعد إدخال الأصناف الجديدة، مقابل 724 ألف فدان العام الماضي».

وأوضح أن المراكز البحثية المتخصصة في زراعة الأرز، ستتولى العملية الإرشادية للفلاحين للتعامل الجيد مع الصنفين الجديدين.