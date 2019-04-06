شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأمريكا تواصل استعداداتها لاستقبال الرئيس السيسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية استعداداتها لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الإثنين المقبل، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

واحتشدت الجالية المصرية في مدينة نيويورك للتوجه إلى واشنطن لتكون في استقبال الرئيس السيسي خلال الزيارة، حيث نظم النادى الثقافى المصرى برئاسة المهندس طارق سليمان، والهيئة القبطية برئاسة المهندس عادل عجيب، وقفة حاشدة لأعضاء الجالية قبل تحركهم إلى واشنطن.

وشارك في الوقفة عدد كبير من أعضاء الجالية، والنائبة مارجريت عازر، وردد المشاركون في الوقفة هتافات مؤيدة لمصر وللرئيس السيسي، مؤكدين دعمهم لمصر في حربها على الإرهاب.

الجالية المصرية تنظم وقفة ترحيب بالرئيس السيسي في واشنطن

الجالية المصرية تنظم وقفة ترحيب بالرئيس السيسي في واشنطن

الجالية المصرية تنظم وقفة ترحيب بالرئيس السيسي في واشنطن