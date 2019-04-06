شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأرصاد» ينصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وصف مناخ مصر بأنه «حار جاف صيفًا دافئ ممطر شتاءً» لم يعد دقيقًا.

وأضاف عبدالعال، في حواره مع الإعلامية معتزة مهابة، ببرنامج «لقاء السبت» على الراديو 9090، أن هناك مجموعة من الخبراء والعلماء بالهيئة يتابعون توزيعات المناخ على الخرائط، وفور الانتهاء من دراسة توصيف المناخ سيتم إعلان النتيجة ووضعها بالمناهج الدراسية.

وأوضح أن صفحة الهيئة، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تنشر يوميًا توقعات الطقس ودرجات الحرارة، منعًا لتصدير أي شائعات عن أخبار الطقس.

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وقال إن درجات الحرارة لن تنخفض خلال الأيام المقبلة بشكل كبير وستتراوح ما بين 26 و28 درجة، ناصحًا المواطنين بعدم تخفيف ملابسهم، خصوصًا مع انخفاض درجة الحرارة خلال ساعات الليل.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أنه بحلول شهر مايو سيكون المناخ أكثر استقرارًا، ويمكن تخفيف الملابس بشكل أكبر.

وذكر أن ما يتردد عن أن الربيع هو أفضل فصول السنة معلومة غير صحيحة، لأن أعلى درجة حرارة تم قياسها في مصر كانت خلال فصل الربيع ووصلت إلى 46 درجة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة العالية في الربيع تجعلنا نشعر بطول فصل الصيف، منوهًا إلى أن فصل الخريف هو الأكثر اعتدالًا في مصر.