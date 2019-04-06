شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام»: محمد صبحي وافق على رئاسة «لجنة الدراما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الفنان محمد صبحي وافق على رئاسة لجنة الدراما، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مهامه الأسبوع الجاري لتشكيل اللجنة.

وأضاف «مكرم»، في تصريحات صحفيّة، السبت، أنه من الممكن أن يستعين الفنان محمد صبحي بأعضاء من اللجنة السابقة في لجنة الدراما الجديدة، مشيرًا إلى أن المجلس بدأ استعداداته لمتابعة الدراما المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم.

كان المجلس اختار الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، كما رشح المجلس كلا من أمل فوزي، رئيس تحرير نصف الدنيا، وسمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء، والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة إحدى دور النشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.