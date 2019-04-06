شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تنظم وقفة ترحيب بالرئيس في طريقهم لواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة في مدينة نيويورك للتوجه إلى واشنطن لتكون في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ونظم النادى الثقافي المصري، برئاسة المهندس طارق سليمان، والهيئة القبطية، برئاسة المهندس عادل عجيب، وقفة حاشدة لأعضاء الجالية قبل تحركهم إلى واشنطن، شارك فيها عدد كبير من أعضاء الجالية، والنائبة مارجريت عازر والإعلامى نشأت الديهي، والصحفيين محمد الجالى ويوسف أيوب، وردد المشاركون في الوقفة هتافات مؤيدة لمصر والرئيس السيسي، مؤكدين دعمهم لمصر في حربها على الإرهاب.

كانت الجالية نظمت مساء الجمعة، ندوة في نيوجيرسي حول التعديلات الدستوريّة المقترحة، مؤكدين دعمهم لها ومشاركتهم في الاستفتاء بعد موافقة مجلس النواب عليها.