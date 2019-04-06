شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام للابتدائية والإعدادية والنقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السبت، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثانى (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019 بمدارس القاهرة لصفوف الابتدائى والشهادة الإعدادية ومراحل النقل الإعدادى والثانوي العام والرياضي والتعليم الفني والمهني ومدارس الصم والمكفوفين.

وستبدأ الامتحانات اعتبارًا من الثلاثاء 30/4/2019 وتنتهي الخميس 16/5/2019، على أن تخلو أيام الخميس الموافق 25/4 (عيد تحرير سيناء)، والسبت والأحد 27، 28 /4/2019 (عيد القيامة)، والإثنين 29 /4 (عيد شم النسيم) والأربعاء 1/5 (عيد العمال) من عقد أي امتحانات، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمراعاة الإجازات التي تتخللها فترة الامتحانات، خاصة أعياد الأقباط، والحرص على مصلحة الطلاب وتخفيفًا على كاهل أولياء الأمور، وضمانًا لحسن سيرها دون حدوث تداخل بين امتحانات النقل والشهادات العامة طبقاً للجداول المعلنة بمقر الإدارات التعليمية ومقر المدارس وحسب كل صف دراسي.

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وتقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، السبت، 11 مايو وتنتهي الخميس، 16 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي يوم السبت 4/5، وتنتهى الثلاثاء الموافق 7/5/2019، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادي العام والرياضى والمكفوفين والصم يوم الأحد 5/5 حتى الخميس 9 /5، أما امتحانات الصف الثاني الثانوي العام والرياضي والفني والمكفوفين والصم فتبدأ يوم الإثنين الموافق 6 مايو وتنتهي الخميس 16 من نفس الشهر.

وكلف محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان حسن سير وتنظيم الامتحانات، مثل سعة اللجنة المقررة، مع التشديد على الالتزام بالمقررات بعد اختصارها طبقًا لتعليمات وزير التعليم والحرص على عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم.

من جانبه، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تقرر بدء امتحانات المستوى الرفيع لجميع المراحل يومي الأربعاء والخميس 17، 18 /4/ 2019، وأن يتم امتحان (العملي) للإعدادية المهنية والإعدادية للصم وضعاف السمع من الثلاثاء 7 مايو حتى الخميس 9 مايو، أما امتحانات المواد خارج المجموع فيكون وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأشار مدير المديرية إلى أن امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي وما يعادلها ستتم على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30/4 حتى الثاني من مايو، ومن الثلاثاء 30/4 حتى الأحد 5/5 للصف الرابع الابتدائي، على أن تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من الخميس للإثنين (2 إلى 13/5/2019).