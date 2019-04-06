شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، السبت، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية، متضمنة الإسكان العائلي – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – أبوالهول – لاروا – النرجس فيلات وعمارات وخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر الأندلس والقرنفل- ابتداءً من الساعة ٨ صباح الاثنين 8/4/2019 حتى الساعة 8 صباح الثلاثاء 9/4/2019، نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة لخط المياه العكرة قُطر (2600 مم) الخارج من رافع المياه رقم 3.
وأوضح «النجار»، في تصريحات صحفية، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.