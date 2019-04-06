شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، السبت، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية، متضمنة الإسكان العائلي – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – أبوالهول – لاروا – النرجس فيلات وعمارات وخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر الأندلس والقرنفل- ابتداءً من الساعة ٨ صباح الاثنين 8/4/2019 حتى الساعة 8 صباح الثلاثاء 9/4/2019، نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة لخط المياه العكرة قُطر (2600 مم) الخارج من رافع المياه رقم 3.

‎وأوضح «النجار»، في تصريحات صحفية، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب.