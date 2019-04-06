شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 8 أمهات مثاليات في احتفال «تضامن الدقهلية» بعيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، السبت، 8 أمهات مثاليات في الاحتفال الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بمناسبة عيد الأم بنقابة الأطباء، وحضره السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن الدقهلية.

وبحسب بيان، تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية قدمها الأطفال وتلاميذ المدارس، وأشاد المحافظ بالفقرات المقدمة وحرص على تكريم الأطفال المشتركين وتوجيه التحية لفريق العمل الذي قام بتدريبهم.

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وقال المحافظ خلال الاحتفال إن «كل الأمهات المصريات عظيمات بما يقدمن من تضحيات في حياتهن»، مقدما التحية لكل الأمهات من أبناء الدقهلية.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم 8 من الأمهات الفائزات بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وهن وفاء سيد أحمد وإجلال محمود وسمية عبدالعاطي أبوالفتوح وفاطمة إبراهيم محمد وعائشة الجمل وألفت إسلام محمد وفاطمة حسب الله وفريدة السيد عبدالفتاح بالإضافة إلى ثلاث أمهات مثاليات من أمهات الأبناء ذوي القدرات الخاصة وهن جميلة السيد متولي وفادية رمضان عبدالباقي وإيمان كمال شرف الدين والأم البديلة أم هاشم الحسيني والرائدة الريفية غرام طنيب محمد، وتكريم سهير عثمان البيار إحدى رائدات العمل الاجتماعي بالمحافظة وقدم لهن المحافظ شهادات تقدير وبعض الهدايا العينية.

كما قدّم النائب محمود نبيه عضو مجلس النواب 3 رحلات عمرة لثلاث من الأمهات المثاليات المكرمات على نفقته الخاصة.

محافظ الدقهلية يكرم الأمهات المثاليات في احتفال تضامن الدقهلية بعيد الأم

محافظ الدقهلية يكرم الأمهات المثاليات في احتفال تضامن الدقهلية بعيد الأم