شكرا لقرائتكم خبر عن «2 كفاية» تصل أسيوط برعاية «التضامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، السبت، ندوة موسعة لمشروع الحد من النمو السكاني «اثنين كفاية» على هامش فعاليات المستشفى الطبي العائم والذي يقدم خدماته الطبية للمستفيدات من برنامج تكافل خلال هذه الفترة بمحافظة أسيوط.

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وأكدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن بأسيوط أن «التضامن قامت بتنظيم الندوة بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال بأسيوط تحت إشراف مديرية التضامن وشارك في الحضور أكثر من ألف سيدة من المستهدفات من مستفيدي تكافل»، مشيرة إلى أنه تم إرسال رسائل توعوية من خلال أطباء ومتخصصين للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأم والطفل.

وأكدت «الخياط» أن الندوة موجهة للمستهدفات من برنامج تكافل في المشروع والتي لديهم طفل أو اثنين إلى جانب السيدات المتواجدات في الموقع للكشف على أطفالهن في المستشفى الطبي العائم، والذي أقيم تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والمنطقة الروتارية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسيوط وجمعية مصر الخير وكاريتاس، مشيرة إلى أن عدد الحضور حوالي 1100 سيدة بالإضافة إلى 50 من المثقفات والمتطوعات.

ومن المعروف أن برنامج «إثنين كفاية» يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1،148،861 سيدة مستفيدة في المرحلة العمرية من 18 إلى 49سنة ممن لديهم من طفل إلى ثلاثة أطفال ويأتي ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر هذا ويعمل البرنامج على محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيرى المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية وتجهيزها بكافة خدمات تنظيم الأسرة لتقدم خدماتها بالمجان.