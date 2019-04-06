شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 36 ألف معلم متعاقد يتسلمون العمل.. وشروط المسابقة الجديدة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، الأعداد النهائية التي تسلمت العمل في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث تسلم العمل في المدارس 36 ألف فقط من أصل 65 ألف معلم.

وقال «عمر»، في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه تم فحص جميع التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حيث تم فحص قرابة 7 آلاف تظلم وثبت أن لبعضهم حق وسمحت الوزارة لهم بدخول الامتحان السبت الماضى.

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وأكد أن المسابقة القادمة التي سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو أو يوليو ستكون الكترونية حتى الأوراق ستكون بشكل إلكترونى، موضحا تم استبعاد الكثير من المتقدمين لعدم تطابق أوراقهم مع شروط المسابقة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن المسابقات المقبلة سيكون جزء منها دائم وجزء مؤقت، حسب حاجة العمل، موضحا أنه سيكون في المستقبل تدريب للزملاء في المديريات على كيفية إدارة المسابقات.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن شروط المسابقات الجديدة خلال أيام، ولكن التقدم سيكون في شهر يونيو وسيكون مطلوب أكثر من 65 ألف متقدم.