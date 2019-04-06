الخليج 365: قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل القمة الروسية الأفريقية المقرر عقدها فى الصيف المقبل برئاسة الرئيس السيسي وفلاديمير بوتين. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. الرئيس يلتقى وزير خارجية روسيا ويؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع روسيا فى مختلف المجالات.. قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل.. الرئيس: فلسطين هى القضية المركزية فى المنطقة والعالم.. ولافروف: نلتزم بتعهداتنا التنموية وتنفيذ مشروعاتنا فى مصر.. شكرى يؤكد أهمية تفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية.. ووزير الخارجية الروسى: نؤيد جهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب الرئيس يلتقى وزير خارجية روسيا ويؤكد حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع روسيا فى مختلف المجالات.. قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسى وبوتين الصيف المقبل.. الرئيس: فلسطين هى القضية المركزية فى المنطقة والعالم.. ولافروف: نلتزم بتعهداتنا التنموية وتنفيذ مشروعاتنا فى مصر.. شكرى يؤكد أهمية تفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية.. ووزير الخارجية الروسى: نؤيد جهود القاهرة فى مكافحة الإرهاب مجلس النواب طبق الخطوات الصحيحة منذ تلقيه طلب التعديل من 155 نائبا فى 3 فبراير الماضى.. بشهادة المعارضين.. إجراءات تعديل الدستور صحيحة.. "السادات": الإجراءات سليمة.. "كمال": المجلس ليس وصيا على الآراء.. و"فوزى": تم تطبيق نصوص الدستور وفرنسا عدلت دستورها 24 مرة ارتباك إدارى واختراق من الإخوان.. تغطية متحيزة بالجزائر وتونس.. وتزايد الاستقالات بالقناة.. هنا الـ BBC .. هنا التحريض على تفتيت البلدان.. BBC عربى فى مرمى النيران.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة تحريض على العنف وإسقاط الجزائر.. خبراء إعلاميون: القناة ترتكب أخطاء مهنية جسيمة فى تغطية الأحداث بالمنطقة العربية وتخالف المعايير ارتباك إدارى واختراق من الإخوان.. تغطية متحيزة بالجزائر وتونس.. وتزايد الاستقالات بالقناة.. هنا الـ BBC .. هنا التحريض على تفتيت البلدان.. BBC عربى فى مرمى النيران.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة تحريض على العنف وإسقاط الجزائر.. خبراء إعلاميون: القناة ترتكب أخطاء مهنية جسيمة فى تغطية الأحداث بالمنطقة العربية وتخالف المعايير "النقد الدولى" يتوقع نمو اقتصاد مصر 5.9 % العام المالى المقبل.. الصندوق: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر ل 45.4 مليار دولار 2019 – 2020 Advertisements إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة إحالة أوراق 7 متهمين للمفتى فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية "مش فزلكة" وهدفها منع الغش.. شوقى: توزيع 708 آلاف تابلت.. ونائب الوزير: تعيين 36 ألف معلم فى المسابقة تحقيقات "الواحات" تكشف: أسرار فشل اغتيال المستشار أحمد الزند داخل مسجد "الخلفاء الأربعة" تحقيقات "الواحات" تكشف: أسرار فشل اغتيال المستشار أحمد الزند داخل مسجد "الخلفاء الأربعة" اقتحمت أماكن الرجال بالأعمال الخطرة.. بسنت الغريانى تعمل فى أهم ورش تصنيع المنصات البحرية للبترول اقترضوا 1.2 مليون جنيه.. لبنى وشركاؤها حققوا حلمهم بإنشاء مصنع ملابس بدعم "المشروعات الصغيرة" اقترضوا 1.2 مليون جنيه.. لبنى وشركاؤها حققوا حلمهم بإنشاء مصنع ملابس بدعم "المشروعات الصغيرة" فضيحة.. الأهلى يخسر من صن داونز بخماسية نظيفة مع الرأفة



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