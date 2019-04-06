شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار: 25 ساعة من المحاضرات و92 عارضا بمعرض المنتدى العالمى للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سعيد جدَا بالكم الهائل من الحاضرين بالمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحدث خلال 3 أيام 77 متحدثا فى 15 جلسة بـ25 ساعة من المحاضرات وبحضور 8 آلاف مشارك من مختلف الجامعات.

وأوضح عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد على هامش المنتدى العالمى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نحن نسير على طريق التعليم، ولكن التغير يحدث عندما نتحدث مع الآخرين، الجامعات بدأت تنشأ كليات متخصصة فى التكنولوجيات الحديثة، التحدث مع الآخرين يساعد على انفتاح العقول.

كما أضاف خالد عبد الغفار "أننا حرصنا أن يكون هناك معرض على مستوى عالى لوضع المشاريع الهامة المرتبطة بالوزارة به، وشارك ما يقرب من 92 عارضاً فى هذا المعرض مصريًا وعربيًا وإفريقيًا وأجنبيًا، وهناك كانت خيمة ريادة الأعمال التى كانت بها المناقشات الشبابية.