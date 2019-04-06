شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد" لمواجهة الغلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إقبال كبير من المواطنين على منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار، وذلك بعد تفعيل مبادرة " كلنا واحد " لتوفير (السلع الغذائية) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقاً من تكليفاته لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الاجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.



شوادر كلنا واحد

واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" فقد واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية رئيس الجمهورية - وذلك من خلال طرحها بـ(626) فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.



مبادرة كلنا واحد

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وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (112) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك شركة (غير مرخصة) لصناعة البلاستيك، بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان (محافظة الجيزة)، لإنتاجه وتصنيعه العبوات البلاستيكية التى تستخدم فى تعبئة مستحضرات التجميل مُستخدماً خامات من مخلفات المصانع، وإعادة تدويرها، وتدوينه على المنتج النهائى علامة تجارية خاصة بإحدى الشركات الكبرى (خلافاً للحقيقة)، وتم ضبط كميات قدرها ( 4 طن "مستلزمات إنتاج" – 2,074,700 مليون قطعة "مخلفات بلاستيكية سابقة الاستخدام" – 187,288 ألف قطعة عبوات فارغة مُجهزة للتعبئة "منتج نهائى")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.



خضروات

ونجحت شرطة التموين فى ضبط مالك محل (غير مرخص) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6215 ستة آلاف ومائتين وخمسة عشر قطعة "حلوى جافة" ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط إثنان من مالكى المحلات (غير المرخصة) لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (محافظة الإسكندرية)، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من سلعة (السجائر) مجهولة المصدر وذات منشأ أجنبى، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة. بلغت كميتها (25,100 خمسة وعشرون ألف ومائة عبوة "سجائر")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط ثلاثة من المديرين المسئولين عن المخابز البلدية، بدائرة قسم شرطة المطرية (محافظة القاهرة) لتلاعبهم وإختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهم فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء، واستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره (182,270 ألف جنيهاً ) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلوا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام فى ضبط (975) قضية تموينية متنوعة بينها ضبط (18) قضية إسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (166إسطوانة بوتاجاز) وضبط (4) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (18000لتر "سولار - بنزين") زضبط (8) قضايا دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (23,100 طن دقيق) وضبط (240) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (14) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية وضبط (4) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم وضبط (51) قضية فى مجال الغش الغذائى.. ضبط خلالها (23,784طن مواد غذائية متنوعة – 19553عبوة "عصائر، زيت طعام، سناكس" – 6366قطعة "حلوى") وضبط (24) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (26,825 طن "بلاستيك، أسمنت، منظفات " – 1700لتر زيوت سيارات– 20300متر أسلاك) و(551) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (17) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (491كيلو جرام أسماك ولحوم) وضبط (38) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (79792عبوة سجائر) وضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية.. ضبط خلالها (11,200طن أسمدة وأعلاف – 117عبوة مبيدات) وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (1,220طن و655 عبوة ياميش وروائح صناعية وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.