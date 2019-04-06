شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل (فيديو جراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى إمام مسجد مصرعه على يد عاطل أثناء إمامته لصلاة الجمعة، بعدما طعنه بسكين استقرت فى ظهره وأسفرت عن وفاته. وفي الفيديو التالي نوضح تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد العاطل:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مقتل إمام مسجد الهرم على يد عاطل (فيديو جراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.