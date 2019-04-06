شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات نهاية العام للابتدائية بالجيزة.. تبدأ 2 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، جدول امتحانات الابتدائية بالجيزة، للفصل الدراسى الثانى والتعليم المجتمعى، لجميع الصفوف، والتى تبدأ من 2 مايو المقبل وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.

أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تقرر بدء امتحانات المستوى الرفيع لجميع المراحل لمدة ساعتين بمدارس اللغات، حسب ظروف كل مدرسة، وتقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا لمدة ساعة، ويعقد قبل نهاية الفصل الدراسى بـ15 يوما.













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