شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى يستشهد بسؤال ”الخليج 365” لـ لافروف ويكشف تطورات المعركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، بسؤال ”الخليج 365” لوزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، حول موقف موسكو من العمليات العسكرية فى العاصمة طرابلس.

وقال المسمارى فى مؤتمر صحفى من مدينة بنغازى منذ قليل "الصحفى فى جريدة الخليج 365 أحمد جمعة توجه بسؤال مهم جدا لوزير خارجية روسيا حول العمليات العسكرية فى طرابلس وموقف موسكو من عمليات الجيش"، مؤكدا أن إجابة الوزير الروسى تؤكد دعما ضمنيا من الحكومة الروسية لعمليات الجيش فى طرابلس.

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كان مراسل ”الخليج 365” قد توجه بسؤال إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى حول موقف موسكو من العمليات العسكرية للجيش الليبى ضد الجماعات الإرهابية فى طرابلس.

بدوره قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن العملية العسكرية للجيش الليبى فى طرابلس والاشتباكات مع مليشيات مسلحة، سيطرت على جزء كبير من المباحثات.

وأكد لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية عدم توجيه الاتهام إلى أى من الطرفين، مشيرا إلى أن الناتو تسبب فى انهيار ليبيا، موضحا أنه لا يجب تبرير ما يجرى فى البلاد، رافضا استخدام الطائرات الحربية فى المعارك بين الجانبين.