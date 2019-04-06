شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: سيطرنا على مطار طرابلس ونواصل التقدم فى عدة محاور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن قوات الجيش الليبى سيطرت على مطار طرابلس، وتواصل التقدم على عدة محاور فى طرابلس
وهدد المسمارى باستهداف المطارات والطائرات الحربية التى تقلع غرب ليبيا، مضيفًا: "أى طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التى أقلعت منها".
وقال المتحدث باسم الجيش الليبى فى مؤتمر صحفى، إن مصراتة دفعت بتعزيزات عسكرية لمواجهة قوات الجيش الليبى فى طرابلس، ولدينا تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة فى معركة تحرير طرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الجيش الليبى: سيطرنا على مطار طرابلس ونواصل التقدم فى عدة محاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.