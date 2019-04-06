القوى العاملة: "مصر بكم أجمل" تهدف لتحقيق أقصى استفادة للمتدربين ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مبادرة "مصر بكم أجمل"، التي تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

جاء ذلك في الرسالة التي وجهها الوزير، اليوم السبت، وألقاها نيابةً عنه مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية مجدي سعد خلال بدء إطلاق البرنامج التدريبي الأول لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية والذي يستمر لمدة أسبوع، وذلك بحضور 40 متدربا من ذوى الاحتياجات الخاصة سيتم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال مجدي سعد: إن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ظل القانون رقم 10 لسنة 2018، وحقوق وواجبات العامل وأحكام السلامة والصحة المهنية في العمل والمنزل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

حضر الافتتاح مصطفى عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، وعبد الونيس عبد الله وكيل المديرية، والدكتور محمد مختار مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، وعطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل".​