أكثر من 65 ألف وظيفة.. "التعليم" تعلن عن مسابقة جديدة للمعلمين خلال إجازة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن إجمالي عدد الذين تعاقدوا مع الوزارة في مسابقة العقود المؤقتة التي أعلن عنها مؤخرا 36 ألف معلم من إجمالي 65 ألف تحتاجهم الوزارة، مشيرا إلى أن تلك العقود غير قابلة للتثبيت ولا للتجديد.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، بحضور قيادات الوزارة، ومديري عموم المواد الدراسية.

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وأضاف عمر، أن هناك مسابقة أخرى يفتح باب التقدم لها في يونيو أو يوليو المقبل، وتكون بعض عقودها دائمة وبعضها الآخر مؤقت، بحسب احتياج الوزارة للتخصص.

وأشار إلى الإعلان عن شروط وضوابط المسابقة المقبلة خلال أيام قليلة، وفق معايير ترتكز على الكفاءة؛ ليتسنى للراغبين في التقدم إعداد الأوراق المطلوبة ولكن فتح باب التقديم خلال يونيو أو يوليو.

وتابع بأن الشروط الجديدة للمسابقة المقبلة أكثر سهولة، والمعايير تتعلق فقط بالكفاءة، وعدد الوظائف المطلوبة يتجاوز 65 ألفا.