وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يزوران المناضلة زينب الكفراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على زيارة المناضلة المصرية زينب الكفراوي للاطمئنان على صحتها بمستشفى بورسعيد العسكري.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، اليوم، لمحافظة بورسعيد؛ للوقوف على مدى جاهزية المنشآت الطبية بالمحافظة تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت "زايد" إلى أن زيارتها اليوم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الرعاية الطبية للمناضلة المصرية العظيمة، موضحةً أنها تتلقى كافة الرعاية الطبية بالمستشفى العسكري.

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واطمأنت وزيرة الصحة على قيام المناضلة بإجراء تحاليل فيروس سي في إطار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

وأكدت وزيرة الصحة أن أبطال مصر الذين صمدوا ضد العدوان الثلاثي على بورسعيد وأبطال كافة الحروب التي شهدتها مصر، تقدم لهم الدولة كافة أوجه الدعم والتقدير والتكريم لأنهم مصدر فخر وعزة بتضحياتهم وبطولاتهم لكافة الأجيال، ومثال الوطنية والفداء من أجل تراب مصر، مؤكدةً أن الوزارة تضع كافة إمكاناتها الطبية لعلاج الفدائية زينب الكفراوي.

وعبرت "الكفراوي" عن سعادتها بهذه الزيارة موجهةً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة، كما عبرت عن حبها للرئيس وحرصه على الاطمئنان على صحتها.