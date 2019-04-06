"المشاط": السياحة أصبحت ملاذ الدول لزيادة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة أصبح ملاذ الدول لزيادة الصادرات وتوفير العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم في مؤتمر صحفي، عُقد للرؤساء المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي، حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد خلال الفتـرة من 6 إلى 7 إبريل الجاري بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "نحو نظم جديدة للتعاون".

ونوهت الوزيرة، إلى أن قطاع السياحة بات من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرا في اقتصاديات للدول، حيث يأتي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من قطاع السياحة، ويمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، ويوفر قطاع السياحة 1/10 من كل فرصة عمل، بالإضافة إلى هذا فإن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة ويحافظ على التراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام.

وقالت "المشاط"، إنه في ظل انتهاج بعض الدول إجراءات حمائية وسياسات إنغلاقية، والتي ظهرت مؤخرًا في الحرب التجارية بين أمريكا والصين، ومعضلة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعتبر قطاع السياحة سبيلا للتغلب على هذه السياسات حيث يساهم السفر وتنقل الأفراد بين الدول فى تبادل الثقافات ونشر السلام والتغلب على الاختلافات والتعرف على عادات الشعوب مما يؤدي الى تعميق العلاقات بينها ويكون له أكبر الأثر في التخفيف من التوترات السياسية.

وأضافت، أن رؤية وزارة السياحة، تهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع، مؤكدة أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي، بالإضافة الى التدريب على المهارات التكنولوجية الحديثة .

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كما تحدثت الوزيرة عن أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، موضحة أن الوزارة استعانت بخبراء من منظمة السياحة العالمية لوضع معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية والتي سيتم تطبيقها ابتداء من يونيو المقبل.

وأضافت المشاط، أنه جاري تدريب المفتشين بالوزارة الذين يتابعون عمل الفنادق على هذه المعايير باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على Tablets مصنعة لهذا الهدف.

وحول محور الثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي، والذي يأتي ضمن المحاور الأساسية للمنتدى، قالت الوزيرة إن للاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي شرعت فيه مصر بالفعل، مؤكدة أن السياحة جزء من عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي يجب توظيفها من خلال بيئة عمل رقمية، مؤكدة أن التقدم التكنولوجي والتحول الرقمى له تأثير كبير علي كفاءة الادارة والاستدامة.

وأشارت المشاط، إلى أن وزارة السياحة أقامت منذ أسابيع أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذي أقيم في القاهرة، وتم خلاله مناقشة النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمى في السياحة، ودور الابتكار التكنولوجي، وأهمية الحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية، ومناقشة ما يمكن توقعه فى المستقبل بفضل التقدم التكنولوجي والاستفادة من ذلك في قطاع السياحة، كما تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

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