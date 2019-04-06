الأعلى للإعلام: "محمد صبحي" يبدأ مهامه برئاسة لجنة الدراما الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الفنان "محمد صبحي" وافق على رئاسة لجنة الدراما، مضيفا أن "صبحي" سيبدأ مهامه الأسبوع الجاري لتشكيل اللجنة.
وبحسب بيان، أضاف مكرم محمد أحمد، في تصريحات له، أنه من الممكن أن يستعين الفنان محمد صبحي بأعضاء من اللجنة السابقة في لجنة الدراما الجديدة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ استعداداته لمتابعة الدراما المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم.
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