"التعليم": إعلان شروط مسابقة تعيين المعلمين الجديدة خلال 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر أنه سيتم الإعلان عن شروط المسابقة الجديدة لتعيين المعلمين خلال 3 أسابيع، مشيرا إلى أن التقديم للمسابقة سيكون خلال شهر يونيو أو يوليو.

وقال الدكتور محمد عمر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إنه سيتم تعديل بعض الشروط التي وُضِعَت خلال مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الماضية، مؤكدا أن التعيين سيكون حسب الكفاءة.

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وأشار عمر إلى أن تم الانتهاء من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، موضحا أنه تم فحص 7 آلاف تظلم، وتم إجراء الاختبارات لهم يوم السبت الماضي، وجاري التأكد من جميع الأوراق الخاصة بهم لاستكمال إجراءات توقيع العقود في حال نجاحهم، بالإضافة إلى استبعاد عدد من المتقدمين من خلال المديريات لعدم تطابق المؤهل مع الوظيفة.

وكشف عمر عن أن عدد المدرسين الذين تم التعاقد معهم لمسابقة العقود المؤقتة بلغ 36 ألفا من أصل 56 ألفا تنطبق عليهم الشروط.

وأكد أن الوزارة ستطبق آليات جديدة خلال المسابقات المقبلة سواء كانت مؤقتة أو تعيين، مشيرا إلى أنه تم تدريب موظفي المديريات على كيفية اختيار المعلمين، خصوصا أن قانون التعليم الجديد يعطي الحق للمديريات في تعيين المعلمين.