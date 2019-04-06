"بكرى" يطالب المصريين بالخارج المشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

شارك النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ظهر اليوم السب، في ندوة بشأن التعديلات الدستورية، في مقر الاتحاد العام للمصريين.

وأكد "بكرى"، فى بيان صحفي، أن اللقاء حضره إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد، وأبوالنجا المحرزي نائب رئيس الاتحاد، والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والنائب رشاد شكري، وعرض بكري، نصوص التعديلات الدستورية، وقام بالرد على استفسارات الحاضرين.

ودعا "بكري"، المصريين في الخارج إلى المشاركة الفعاله في الاستفتاء القادم.​